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Москвичей предупредили о предстоящем пике атмосферного давления

15:20
  • понедельник
  • 06 февраля 2023

Показатель превысит норму на 20-23 мм ртутного столба

В столичном регионе на текущей неделе прогнозируется высокое атмосферное давление. Об этом в понедельник, 6 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Метеоролог предупредил, что показатель будет заметно выше нормы. В среду, 8 февраля, он достигнет пика и будет примерно на 20-23 мм ртутного столба выше нормы.

На этом фоне в Москве и Подмосковье похолодает. В среду ночью ожидается минус 12-14 градусов, а по области — до минус 16. Дневные температуры прогнозируются минус 3-5, по области — до минус 8.

В целом в будни москвичей ожидает "красивая, зимняя погода". Будет преимущественно без осадков, ветер достаточно спокойный, облака высокие, поэтому солнце будет выглядывать, цитирует эксперта АГН "Москва".

Ранее Вильфанд рассказал, что последний месяц зимы в столичном регионе отметится неоднородными погодными условиями. На смену очень теплой погоде в начале февраля — с температурой на шесть-семь градусов выше климатической нормы — пришло похолодание. Затем ожидается новая волна потепления.

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