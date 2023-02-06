ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Николая Сванидзе госпитализировали с пневмонией

15:00
  • понедельник
  • 06 февраля 2023

Его помощница информацию опровергла

Журналиста и телеведущего Николая Сванидзе госпитализировали в инфекционную больницу.

У него выявили пневмонию и отек легких, сообщил источники телеканала "360" и РЕН ТВ. 67-летнего журналиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Тем не менее, помощница журналиста Оксана Ерофеева опровергла эту информацию, но никаких уточнений о состоянии Сванидзе не дала.

Ранее стало известно, что Роману Костомарову, который находится с пневмонией в реанимации с 10 января, грозит ампутация пальцев на руках. Пока врачи не берутся оперировать фигуриста, так как организм ослаблен и не готов к хирургическому вмешательству.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Николай Сванидзе
Николай Сванидзе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.