Николая Сванидзе госпитализировали с пневмонией

Его помощница информацию опровергла

Журналиста и телеведущего Николая Сванидзе госпитализировали в инфекционную больницу.

У него выявили пневмонию и отек легких, сообщил источники телеканала "360" и РЕН ТВ. 67-летнего журналиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Тем не менее, помощница журналиста Оксана Ерофеева опровергла эту информацию, но никаких уточнений о состоянии Сванидзе не дала.

Ранее стало известно, что Роману Костомарову, который находится с пневмонией в реанимации с 10 января, грозит ампутация пальцев на руках. Пока врачи не берутся оперировать фигуриста, так как организм ослаблен и не готов к хирургическому вмешательству.

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