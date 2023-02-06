Российские войска взяли под контроль Николаевку в ДНР

На краснолиманском направлении за сутки уничтожено свыше 100 военных ВСУ

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в понедельник о взятии под контроль Николаевки в ДНР в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии.

Также стало известно, что на купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике подразделений ВСУ, уничтожено до 40 боевиков и два автомобиля.

На краснолиманском направлении уничтожено свыше 100 военных ВСУ, БМП, РСЗО "Град", самоходное орудие "Нона С" и две гаубицы Д-20. В ДНР поражены склад с артиллерийскими боеприпасами ВСУ и хранилище топлива для военной техники.

Кроме того, сообщается, что на южнодонецком и запорожском направлениях ликвидировано более 70 боевиков, танк, БМП, две гаубицы: Д-20 и Д-30, на херсонском направлении уничтожены боевая машина РСЗО "Град", самоходная гаубица "Акация" и самоходная гаубица "Гвоздика".

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