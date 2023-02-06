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Сергей Пускепалис награжден орденом Мужества посмертно

15:42
  • понедельник
  • 06 февраля 2023

Актер оказывал помощь защитникам Донбасса

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества художественного руководителя Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова Сергея Пускепалиса посмертно.
"Участвовал в судьбе страны": жизнь и смерть Сергея Пускепалиса

Сергей Пускепалис Пускепалис награжден "за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга".

Соответствующий указ президента опубликован в понедельник, 6 февраля, на официальном портале правовой информации.

56-летний Сергей Пускепалис погиб в автоаварии в сентябре 2022 года — актер разбился на автомобиле, который собирался передать на фронт. Накануне своей смерти Пускепалис перечислил средства жителям народной республики, собранные совместно с волонтерами, а также планировал поездку в ДНР.

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Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис
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