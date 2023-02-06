Сергей Пускепалис награжден орденом Мужества посмертно

Актер оказывал помощь защитникам Донбасса

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества художественного руководителя Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова Сергея Пускепалиса посмертно.

Сергей Пускепалис Пускепалис награжден "за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга".

Соответствующий указ президента опубликован в понедельник, 6 февраля, на официальном портале правовой информации.

56-летний Сергей Пускепалис погиб в автоаварии в сентябре 2022 года — актер разбился на автомобиле, который собирался передать на фронт. Накануне своей смерти Пускепалис перечислил средства жителям народной республики, собранные совместно с волонтерами, а также планировал поездку в ДНР.

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