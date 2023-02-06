В США объяснили, как передача западных танков Украине сыграет на руку России

Российские военные могут получить преимущество при использовании ВСУ этих танков
Масса танков, предоставляемых Украине странами НАТО, может стать препятствием для их успешного использования на поле боя. Об этом в понедельник, 6 февраля, пишет американское издание Newsweek.
Авторы материала указывают, что самый распространенный основной боевой танк в мире Т-72 весит около 45 тонн, как и более поздняя модель Т-80. При этом вес Abrams М1А1 может составлять от 67 до почти 74 тонн.
Военный эксперт Майкл Пек пояснил, что это критически важно при выборе маршрутов перемещения — например, далеко не все мосты способны выдержать такую нагрузку. Это, соответственно, определяет будущее место дислокации и быстроту маневров танков на поле боя.
Еще один военный эксперт Фрэнк Ледвидж предупредил, что "российская военная разведка извлечет выгоду из логистических решений ВСУ по обходу неподходящих мостов".
С передачей западных танков Украине не все обстоит просто. Украинским военным придется пройти продолжительное обучение, чтобы научиться использовать эту технику.
При этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в вопросах поставок вооружений и военной техники Украине нужно руководствоваться тремя критериями, один из которых — полезность таких поставок для украинской армии, в частности, с точки зрения продолжительности обучения персонала.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"