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В США объяснили, как передача западных танков Украине сыграет на руку России

15:59
  • понедельник
  • 06 февраля 2023

Российские военные могут получить преимущество при использовании ВСУ этих танков

Масса танков, предоставляемых Украине странами НАТО, может стать препятствием для их успешного использования на поле боя. Об этом в понедельник, 6 февраля, пишет американское издание Newsweek.

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Авторы материала указывают, что самый распространенный основной боевой танк в мире Т-72 весит около 45 тонн, как и более поздняя модель Т-80. При этом вес Abrams М1А1 может составлять от 67 до почти 74 тонн.

Военный эксперт Майкл Пек пояснил, что это критически важно при выборе маршрутов перемещения — например, далеко не все мосты способны выдержать такую нагрузку. Это, соответственно, определяет будущее место дислокации и быстроту маневров танков на поле боя.

Еще один военный эксперт Фрэнк Ледвидж предупредил, что "российская военная разведка извлечет выгоду из логистических решений ВСУ по обходу неподходящих мостов".

С передачей западных танков Украине не все обстоит просто. Украинским военным придется пройти продолжительное обучение, чтобы научиться использовать эту технику.

При этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в вопросах поставок вооружений и военной техники Украине нужно руководствоваться тремя критериями, один из которых — полезность таких поставок для украинской армии, в частности, с точки зрения продолжительности обучения персонала.

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