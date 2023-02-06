Число жертв землетрясения в Турции превысило тысячу

Разрушены почти три тысячи домов

Жертвами землетрясения в Турции стали не менее 1014 человек. Обновленные данные сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям страны Юнус Сезер.

По его словам, в результате землетрясения разрушены 2824 здания. Он добавил, что после первого землетрясения в регионе произошло больше 100 повторных толчков, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось о 912 погибших. По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, число жертв может увеличиться.

В свою очередь Минздрав Сирии сообщил, что в стране жертвами землетрясения стали 403 человека. Еще 1284 человека пострадали. В ведомстве отметили, что эти цифра неокончательные.

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