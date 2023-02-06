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"Будто в тюрьме": Овечкин рассказал о своих первых днях в Вашингтоне

16:09
  • понедельник
  • 06 февраля 2023

Форвард выступает в НХЛ с сезона-2005/06

Российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал в документальном фильме телеканала ESPN о своих первых днях в американской столице.

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"Первые дни в "Вашингтон Кэпиталз" чувствовал себя странно. Я жил в гостинице, причем в каком-то странном номере. Не на первом, не на втором этаже, а на минус первом. Я был как будто в тюрьме. Английского не знаю, телевизора нет, только маленькое окошко. Сидел там и думал: "Что я тут делаю?", - цитируют игрока "Известия".

37-летний Овечкин выступает в НХЛ с сезона-2005/06. В сезоне-2017/18 он выиграл с "Вашингтоном" Кубок Стэнли.

На счету Овечкина - 812 шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, он идет вторым в соответствующем рейтинге. У обладателя исторического рекорда Уэйна Гретцки - 894 гола в регулярках.

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Александр Овечкин
Александр Овечкин
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