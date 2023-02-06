Отголоски турецкого землетрясения докатились до Сочи

Последствия толчков ощутили жители Центрального района Сочи

Жители Сочи ощутили отголоски турецкого землетрясения — сейсмическая служба города зафиксировала небольшой толчок.

Как рассказала "Интерфаксу" руководитель службы Елена Карпович, толчок ощущался в Центральном районе Сочи на последних этажах. Сила толчка оценивается в "2-3 балла".

"Это отголоски турецкого землетрясения. Толчок, который был в 13:24, докатился и до нас через Батуми и Абхазию", - отметила Карпович.

Она отметила, что афтершоки могут ощущаться еще некоторое время.

Минувшей ночью в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. На момент написания заметки жертвами землетрясения стали 1014 человек. Разрушены почти три тысячи домов.

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