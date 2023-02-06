ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Отголоски турецкого землетрясения докатились до Сочи

16:11
  • понедельник
  • 06 февраля 2023

Последствия толчков ощутили жители Центрального района Сочи

Жители Сочи ощутили отголоски турецкого землетрясения — сейсмическая служба города зафиксировала небольшой толчок.
Число жертв землетрясения в Турции превысило тысячу

Как рассказала "Интерфаксу" руководитель службы Елена Карпович, толчок ощущался в Центральном районе Сочи на последних этажах. Сила толчка оценивается в "2-3 балла".

"Это отголоски турецкого землетрясения. Толчок, который был в 13:24, докатился и до нас через Батуми и Абхазию", - отметила Карпович.

Она отметила, что афтершоки могут ощущаться еще некоторое время.

Минувшей ночью в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. На момент написания заметки жертвами землетрясения стали 1014 человек. Разрушены почти три тысячи домов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Волны на море
Волны на море
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.