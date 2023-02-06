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Кремль: российские спасатели вылетят в Сирию для помощи после землетрясения

16:22
  • понедельник
  • 06 февраля 2023

Последствия землетрясения Владимир Путин и Башар Асад обсудили по телефону

Российские спасатели помогут сирийским властям в ликвидации последствий землетрясения, которое произошло минувшей ночью в стране. Договоренность об этом была достигнута в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Башара Асада.

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"Владимир Путин выразил искренние соболезнования и предложил оказать сирийской стороне необходимое содействие в ликвидации последствий этого бедствия. Башар Асад с благодарностью принял это предложение", - сообщили в Кремле.

Российские спасатели вылетят в Сирию в ближайшие часы.

Минувшей ночью в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. На момент написания заметки жертвами землетрясения стали 1014 человек. Разрушены почти три тысячи домов. В Сирии жертвами землетрясения стали больше 400 человек.

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