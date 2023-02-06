ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал об установке уникального витража в главном корпусе ГКБ им. И.В. Давыдовского

16:40
  • понедельник
  • 06 февраля 2023

Комплексная модернизация ГКБ имени Давыдовского завершена на 90%

Реставрацию главного корпуса ГКБ имени Давыдовского планируется завершить в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, главный корпус - образец русского классицизма 18-19 веков.

"По плану завершим сложнейшую научную реставрацию исторического корпуса №1 в этом году. И теперь его украсит уникальный витраж художника Максима Кантора", - написал Собянин.

Комплексная модернизация корпусов больницы близится к окончанию. Работы выполнены почти на 90%.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
ГКБ им И.В. Давыдовского после реставрации
ГКБ им И.В. Давыдовского после реставрации
Сергей Собянин посетил больницу им И.В. Давыдовского
Сергей Собянин посетил больницу им И.В. Давыдовского
ГКБ им И.В. Давыдовского после реставрации
ГКБ им И.В. Давыдовского после реставрации
Больница им И.В. Давыдовского
Больница им И.В. Давыдовского
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.