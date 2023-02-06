Собянин рассказал об установке уникального витража в главном корпусе ГКБ им. И.В. Давыдовского

Комплексная модернизация ГКБ имени Давыдовского завершена на 90%

Реставрацию главного корпуса ГКБ имени Давыдовского планируется завершить в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, главный корпус - образец русского классицизма 18-19 веков.

"По плану завершим сложнейшую научную реставрацию исторического корпуса №1 в этом году. И теперь его украсит уникальный витраж художника Максима Кантора", - написал Собянин.

Комплексная модернизация корпусов больницы близится к окончанию. Работы выполнены почти на 90%.

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