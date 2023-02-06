Запад пытается остановить российское развитие

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил на открытии выставки, посвященной 30-летию КПРФ, что политическая система России выдержала внешнее давление.

"Сегодня можем говорить о том, что политическая система показала свою эффективность в ситуации вызовов, когда практически все страны НАТО, Вашингтон, Брюссель делают все для того, чтобы остановить развитие нашей страны", - сказал председатель нижней палаты парламента (цитата по РИА Новости).

Как добавил Володин, сегодня каждая политическая сила сделала выбор в первую очередь в пользу граждан и страны.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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