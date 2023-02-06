Собянин: Завершена реализация семи проектов поддержки разработок и инноваций в медицине

Гранты на научные разработки в сфере здравоохранения получили 34 медучреждения

Москва реализует программу поддержки научных разработок и инноваций в сфере медицины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин. Мэр рассказал, что встретился с научными коллективами – участниками городской программы поддержки научных разработок и инноваций в сфере медицины.

"Мы создали эту программу в 2022 году и ежегодно выделяем на неё средства в виде грантов научным коллективам и медицинским организациям, занимающимся разработкой высокотехнологичных методов диагностики, лечения и внедрением инноваций в московское здравоохранение", - написал Собянин.

По результатам конкурсного отбора гранты получили 34 городских медучреждения на общую сумму более 2 миллиардов рублей. Срок реализации проектов — от года до трёх лет.

Уже завершена реализация семи научно-практических проектов на базе таких городских медучреждений, как ГКБ им. Давыдовского, ГКБ им. Боткина, ММКЦ "Коммунарка", Морозовская ДГКБ, ПКБ №1 им. Алексеева совместно с Институтом молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН.

Разработка ещё одной уникальной методики находится в завершающей стадии в Спинальном центре ГКБ №67 им. Ворохобова.

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