ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Завершена реализация семи проектов поддержки разработок и инноваций в медицине

17:06
  • понедельник
  • 06 февраля 2023

Гранты на научные разработки в сфере здравоохранения получили 34 медучреждения

Москва реализует программу поддержки научных разработок и инноваций в сфере медицины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин. Мэр рассказал, что встретился с научными коллективами – участниками городской программы поддержки научных разработок и инноваций в сфере медицины.

"Мы создали эту программу в 2022 году и ежегодно выделяем на неё средства в виде грантов научным коллективам и медицинским организациям, занимающимся разработкой высокотехнологичных методов диагностики, лечения и внедрением инноваций в московское здравоохранение", - написал Собянин.

По результатам конкурсного отбора гранты получили 34 городских медучреждения на общую сумму более 2 миллиардов рублей. Срок реализации проектов — от года до трёх лет.

Уже завершена реализация семи научно-практических проектов на базе таких городских медучреждений, как ГКБ им. Давыдовского, ГКБ им. Боткина, ММКЦ "Коммунарка", Морозовская ДГКБ, ПКБ №1 им. Алексеева совместно с Институтом молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН.

Разработка ещё одной уникальной методики находится в завершающей стадии в Спинальном центре ГКБ №67 им. Ворохобова.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Хирурги проводят операцию
Хирурги проводят операцию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.