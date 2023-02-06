ВС России продвигаются в окрестностях Артемовска

Город находится в оперативном окружении

Успешное продвижение наших подразделений на Донецком направлении: как сообщили в Минобороны, добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке артиллерии "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Николаевка.

"За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и гаубица Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Константинополь Донецкой народной республики уничтожены: склад с артиллерийскими боеприпасами ВСУ и хранилище топлива для военной техники", - сообщили в ведомстве.

Ожесточенные бои идут за стратегически важный Артемовск. Несмотря на то, что украинское командование перебросило в город серьезное подкрепление, эти вновь прибывшие подразделения наша армия планомерно берет в клещи, вырваться из которых уже невозможно.

По позиция ВСУ бьют буксируемые гаубицы "Гиацинт-Б". Не менее грозное оружие - 120-миллиметровые самоходные орудия "Нона". Наведение, залп и максимально быстрая смена позиции. Пока один беспилотник фиксирует поражение очередного объекта в расположении противника, расчет уже принимает новое целеуказание от другого БПЛА.

Еще один тактический прием, который хорошо зарекомендовал себя в зоне СВО, - боевая связка танк-квадрокоптер. С помощью беспилотника экипаж, по сути, получает в свое распоряжение систему кругового обзора. Подобраться к бронемашине диверсионной группе противника в этом случае практически невозможно, зато для танкистов поле боя - как на ладони.

Сегодня беспилотники в небе и сами по себе - грозное оружие. Так, модернизированный "Орлан-10" может нести на подвесах сразу четыре осколочно-фугасных боеприпаса.

На Запорожском направлении выявлено расположение пехотного подразделения ВСУ. Квадрат моментально накрывает российская артиллерия. В ходе танкового броска взяты в плен бойцы 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ежедневно саперы специального бронепоезда Южного военного округа обезвреживают по несколько заминированных участков. Кроме того, в составе поезда - специальное оборудование для восстановления поврежденного полотна и мостов. А для отражения возможных атак противника - целый арсенал вооружения.

Алексей Платонов, Егор Киселев, "ТВ Центр"

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