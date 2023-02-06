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"Они же тропические!": как спасают питомцев бывшего сафари-парка недалеко от Сочи

22:43
  • понедельник
  • 06 февраля 2023

Там содержали более 50 животных

На все происходящее восьмилетний медведь Винни-Пух смотрит с грустью из своей тесной клетки два на два метра. Его, как и всех других питомцев сафари-парка в Сочи, просто бросили.

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Сафари-парк, который открылся в 2018-м в селе Ахштырь недалеко от Сочи, содержалось более 50 видов животных. В том числе и экзотические виды хищников. Проблемы с бизнесом начались во время пандемии. Тогда организаторы в первую очередь продали львов, тигров, кенгуру. Всех остальных просто оставили.

Заведующая парком София Ермоленко осталась со своими любимцами, привлекала волонтеров. Несколько дней назад, когда синоптики обещали заморозки и снегопад, забила тревогу.

"У меня здесь вот в этом помещении без тепла, без обогревателя находились дикобразы и мангусты. То есть они бы ночь не пережили. Мангусты - они же тропические, совсем тропические. У них подшерстка нет", - говорит она.

Всех экзотов под свою опеку взяли сотрудники Русского географического общества. Разместили в тепле. Пока в своих рабочих помещениях. Вот семейство носух. Папа - Редис - самый общительный, но в клетке. По семейным обстоятельствам.

"Трое - это его детки. Побольше - это девочка. Поменьше - это два пацана. Это все его дети. Вот, к сожалению, папу обижают. Пришлось папу изолировать", - рассказал Александр Зобнин, председатель сочинского географического общества.

Здесь же в тепле пока разместились и хищные пернатые. Императорский орел могильник, филин. Краснокнижный орлан белохвостый. Как оказалось, суровые будни в сафари-парке ничуть не испортили их вкус к красивой жизни и качественному мясу. 

Шакала и трех енотов забрал себе Кавказский заповедник. Пока всех развозят, Винни-Пух все так же с грустью смотрит сквозь прутья тесной клетки. Вкусные яблоки - как моральная компенсация за то, что придется еще немного потерпеть. Есть шанс, что под опеку его возьмет тот же Кавказский заповедник - там ему обеспечат содержание. Пока же для него сделают временную просторную клетку. С владельцами контактного зоопарка сейчас работают следователи сочинской природоохранной прокуратуры.

Екатерина Гоголева, Юлия Олейник, "ТВ Центр"

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Спасенные питомцы бывшего сафари-парка
Спасенные питомцы бывшего сафари-парка
Медведь в клетке
Медведь в клетке
Волонтеры в бывшем сафари-парке недалеко от Сочи
Волонтеры в бывшем сафари-парке недалеко от Сочи
Спасенные питомцы бывшего сафари-парка
Спасенные питомцы бывшего сафари-парка
Заведующая бывшего сафари-парка недалеко от Сочи
Заведующая бывшего сафари-парка недалеко от Сочи
Еноты в клетке
Еноты в клетке
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