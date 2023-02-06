Эрдоган поблагодарил Путина за предложенную помощь после землетрясения

Анкара примет помощь российских спасателей

Владимир Путин выразил соболезнования Реджепу Эрдогану в связи с землетрясением в Турции. Российский лидер подтвердил готовность Москвы оказать помощь в ликвидации последствий, сообщили в Кремле.

"Президент Турции тепло поблагодарил Владимира Путина за столь оперативную и искреннюю реакцию и сообщил, что даёт указания компетентным ведомствам страны принять помощь российских спасателей", - говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Сирии Башаром Асадом. Как сообщили в Кремле, российские спасатели в ближайшие часы вылетят в Арабскую республику для помощи в ликвидации последствий землетрясения.

Разрушительное землетрясения произошло в Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. По последним данным, жертвами стали более 1,5 тысячи человек.

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