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США введут 200-процентную пошлину на российский алюминий

18:52
  • понедельник
  • 06 февраля 2023

Данные меры могут подорвать мировые поставки

США готовятся уже на этой неделе обложить алюминий из России пошлиной в 200%, сообщает Bloomberg.

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Как уточнили собеседники агентства, мера рассматривалась в течение нескольких месяцев. В Вашингтоне считают, что российские компании занимаются демпингом на рынке США, нанося ущерб американским компаниям.

В заметке отмечено, что новые тарифы фактически прекратят импорт металла из России в США. По мнению экспертов, данные меры могут подорвать мировые поставки.

Российский "Русал" является вторым по величине производителем алюминия в мире вне Китая с долей на глобальном рынке около 6%.

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