Генсек ООН: мир идет к масштабной войне с широко открытыми глазами

По его мнению, человечеству пора проснуться

Вероятность эскалации конфликта вокруг Украины растет. Так считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его мнению, вероятность мирного урегулирования конфликта снижается.

"Вероятность дальнейшей эскалации и кровопролития растет. Я не боюсь, что мир слепо идет к более масштабной войне. Он идет к ней с широко открытыми глазами", - сказал Гутерриш (цитата по ТАСС).

Генсек ООН напомнил, что символические часы Судного дня ближе к полуночи, чем когда-либо. До конца света осталось всего 90 секунд.

"Стрелка ближе к самому темному часу человечества, чем когда-либо - ближе даже, чем в разгар холодной войны. По правде говоря, часы Судного дня - это глобальный будильник. Нам нужно проснуться и приступить к работе", - подчеркнул Гутерриш.



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