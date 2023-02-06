ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичи несут цветы к турецкому и сирийскому посольствам

19:11
  • понедельник
  • 06 февраля 2023

В память о погибших при землетрясении зажигают свечи

Трагедия в Турции и Сирии не оставила равнодушными россиян, передает "ТВ Центр".

Землетрясение в Турции и Сирии: главное к этому часу
Кремль: российские спасатели вылетят в Сирию для помощи после землетрясения

Как только появились первые сообщения о жертвах землетрясения, в Москве к посольствам обеих республик начали стягиваться люди, чтобы выразить соболезнования и слова поддержки дружественным народам.

В память о погибших зажигают свечи и приносят цветы.

Согласно последним данным, в Турции в результате землетрясения погиб 1541 человек, пострадали 9733. В Сирии погибли 460 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Люди несут цветы к турецкому и сирийскому посольствам
Люди несут цветы к турецкому и сирийскому посольствам
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.