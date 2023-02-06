Москвичи несут цветы к турецкому и сирийскому посольствам

В память о погибших при землетрясении зажигают свечи

Трагедия в Турции и Сирии не оставила равнодушными россиян, передает "ТВ Центр".

Как только появились первые сообщения о жертвах землетрясения, в Москве к посольствам обеих республик начали стягиваться люди, чтобы выразить соболезнования и слова поддержки дружественным народам.

В память о погибших зажигают свечи и приносят цветы.

Согласно последним данным, в Турции в результате землетрясения погиб 1541 человек, пострадали 9733. В Сирии погибли 460 человек.

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