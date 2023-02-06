При обстреле ВСУ села в Белгородской области погибла женщина

На месте ЧП находятся все оперативные службы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram об обстреле ВСУ села Казинка.

"Есть жертвы среди мирных жителей. В результате попадания снаряда загорелась хозпостройка частного жилого дома, погибла женщина 70 лет", - написал глава региона.

Как добавил Гладков, на месте ЧП находятся все оперативные службы, пожарные уже приступили к тушению возгоранию.

Ранее в Белгородской области был установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

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