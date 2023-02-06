Эрдоган объявил в Турции национальный траур в связи с землетрясением

Он продлится до конца недели

В Турции объявлен национальный траур по погибших в результате землетрясения. Такое решение принял президент страны Реджеп Эрдоган.

Траур продлится до 12 февраля включительно, передает CNN Turk.

По последним данным, жертвами землетрясения в Турции стал 1651 человек, пострадали более 11 тысячи. Разрушено почти 3,5 тысячи зданий. Жертвами землетрясения в Сирии стали более тысячи человек.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции и Сирии рано утром 6 февраля. Помощь в ликвидации последствий предложили многие страны мира, в том числе Россия. Президент Владимир Путин в понедельник в ходе телефонных разговоров с Реджепом Эрдоганом и Башаром Асадом выразил соболезнования родным и близким погибших.

В понедельник вечером стало известно, что самолеты МЧС России со спасателями на борту вылетели из аэропорта "Жуковский" в Турцию и Сирию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Три самолета направились в Турцию, один - в Сирию. В числе вылетевших - первый замглавы МЧС Александр Чуприян, сообщает "Интерфакс".

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