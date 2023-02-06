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Для российских туристов в Турции открыли горячую линию

22:45
  • понедельник
  • 06 февраля 2023

В понедельник в провинции Кахраманмараш ппроизошли два мощных землетрясения

Для российских туристов в Турции открыта горячая линия в связи с землетрясением, сообщил Telegram-канал "Объясняем.рф".

"Для тех, кто отправился в путешествие по путевке, горячая линия Ассоциации "Турпомощь": +7 (499) 678-12-03, secretary@tourpom.ru. Для самостоятельно путешествующих: департамент ситуационно-кризисного центра МИД России, +7 (495) 695-45-45, dskc@mid.ru".

В понедельник в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7. По последним данным, погиб 1651 человек, пострадали 11119. В соседней Сирии погибли 960 человек, еще 1353 человека пострадали.

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