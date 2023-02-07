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Зеленскому не дали слово на музыкальном конкурсе в Сан-Ремо

08:37
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Организаторы попросили его прислать текст

Этот стон у них песней зовётся…Киевский соловей готов выступить на любом мероприятии с программой популярных номеров. Организаторы музыкального конкурса в Сан-Ремо были удивлены, когда получили заявку на участие, от кого бы вы бы думали? От Владимира Зеленского! Где итальянская песня и где Зеленский? Организаторы, среди которых сын Сильвио Берлускони, удивились. Не помним такого певца!
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Интриги, в общем-то, не было. Номера, с которыми выступает нынешний президент Украины, схлопнулись до тривиального жанра: дайте денег, танки дайте, накажите Россию. Итальянцы попросили прислать текст: если понравится, может и зачитают. Представитель российского МИДа Мария Захарова отметила: может быть, и зря не дали выступить?

Всё, что он не смог получить как комедийный артист, теперь на расстоянии вытянутой руки. Ему уже позволили прокрутить видео на вручении музыкальной премии "Грэмми". А вот на "Оскаре", о котором он явно мечтал - а какой артист о нём не мечтает - выступать не велели. Не сбылась большая актерская мечта.

Его репертуар откровенно утомил публику. Вся слава, которую можно собрать, лежит в архиве в виде заготовленных видеообращений. Но плох тот артист, который не стремится к новым высотам.

Впереди у него ещё много конкурсов. И бесполезно убеждать артиста в том, что в его жанре в действительности всё не так, как на самом деле.

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