Шар раздора: как изменятся отношения США с Китаем после истории с аэростатом

Визит госсекретаря США в Пекин был отложен

Как скажется на американо-китайских отношениях инцидент со сбитым аэростатом? Связано ли происшествие с визитом в Пекин госсекретаря США, который широко анонсировали, но теперь отложили? Воспользуются ли американцы таким поводом для ужесточения политики в отношении КНР? И какой может быть реакция на это европейских партнёров Вашингтона?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с профессором Высшей школы экономики, востоковедом Сергеем Лузяниным.

"Фактически шар спас авторитет Блинкена. Если бы состоялся визит, он был бы заведомо провальным. Потому что та повестка, которую американцы готовили, она на 50% точно не проходила", - отметил он.

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