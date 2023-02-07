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Российские спасатели прибыли в Турцию и Сирию

08:47
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Они будут работать круглосуточно

Российские спасатели, которые по поручению Владимира Путина были направлены в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, прибыли в наиболее пострадавшую от удара стихии провинцию Кахраманмараш.
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Во вторник в аэропорту города Адана приземлились три самолёта. Ещё один борт МЧС прибыл в Сирию. В распоряжении наших специалистов - различное оборудование, в том числе техника, которая позволяет обнаруживать людей под обломками на глубине до четырёх с половиной метров.

Специалисты МЧС разделились на несколько групп - как уточняется, работать они будут круглосуточно.

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