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Минобороны опубликовало кадры работы экипажей Ми-8 и Ка-52

08:55
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Они работают в зоне СВО

Удары с воздуха по бронетехнике и пехоте националистов наносят российские вертолёты. Минобороны опубликовало кадры работы экипажей Ми-8 и Ка-52 в зоне проведения специальной военной операции
Минобороны показало работу миномётчиков в зоне СВО

Во время выполнения боевых задач машины летят на скорости около 200 километров в час, на минимальной высоте, чтобы не позволить неонацистам применить системы ПВО.

Первыми взлетают Ка-52, они же "Аллигаторы", их пилоты наносят удары по позициям националистов при помощи неуправляемых ракет. Позади следуют Ми-8. На борту - стрелки, задача которых при необходимости оказывать огневую поддержку.

Также в составе экипажей есть медики, они помогают пострадавшим и участвуют в эвакуации раненых. Армейская авиация постоянно прикрывает российские подразделения на линии боевого соприкосновения.

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