Минобороны назвало имена новых героев СВО

Они проявили мужество

Новые данные о российских военных, которые, проявляя мужество и отвагу, защищают жителей Донбасса. О новых подвигах рассказали в нашем Минобороны.

Танковый экипаж под командованием старшего лейтенанта Руслана Мавликасова во время обороны одного из населённых пунктов уничтожил бронеавтомобиль неонацистов, два переоборудованных пикапа и большое число радикалов. Руслан и его сослуживцы также эвакуировали с поля боя раненых российских бойцов, а затем вернулись на позиции и продолжили выполнение боевых задач.

Наводчик-оператор рядовой Иван Быков обнаружил замаскированный опорный пункт украинских боевиков. Скрытно подобравшись к нему, Иван корректировал огонь наших танкистов, благодаря чему были уничтожены две противотанковые ракетные установки, легкобронированный автомобиль, пулемётный расчёт и до 20 украинских радикалов.

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