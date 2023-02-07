В ДНР рассказали о расстреле украинскими силовиками польских наемников

Такие случаи учащаются

Украинские войска в Угледаре расстреляли группу польских наемников. Об этом в понедельник, 6 февраля, рассказал военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

По словам Гагина, инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник, сообщает ТАСС.

В ДНР отметили, что в последние недели конфронтации между украинскими и польскими подразделениями участились. Об этом свидетельствуют данные разведки, в том числе радиоперехватов.

Кроме того, о серьезных конфликтах между польскими наемниками и украинскими военнослужащими говорят и некоторые военнопленные, которые были задержаны под Угледаром в последние несколько дней.

Ранее директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в зоне спецоперации в рядах украинской армии появилось больше наемников из европейских стран. Он указал, что, несмотря на их значительный опыт участия в вооруженных конфликтах в различных странах мира, во время боевых действий сотрудники и военнослужащие Росгвардии демонстрируют более высокий профессионализм и выучку.

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