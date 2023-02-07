Минобороны разработало новую форму для участников спецоперации

При этом учтены пожелания военных

Российское Министерство обороны ведет разработку образцов "формы нового поколения", при этом учитывались пожелания всех категорий военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Об этом во вторник, 7 февраля, рассказали в ведомстве.

В состав обмундирования входит комплект летней, ветроводозащитной, демисезонной и зимней полевой формы одежды. При этом в полевую форму одежды включены вновь введенные предметы обуви, такие как, ботинки облегченные специальные, ботинки летние специальные, ботинки демисезонные специальные и сапоги резиновые (утепленные).

Также военнослужащих обеспечивают зимней обувью, в ранее существующую модель которой, были внесены изменения.

Поставка новой полевой формы в Вооруженные силы России запланирована на весну 2023 года, сообщили в Минобороны.

Источник, знакомый с подготовкой образцов новой формы, рассказал РБК, что внешний вид формы "в целом сохранится, будет улучшено качество тканей, швов и утеплителей".

Ранее вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что предприятия оборонно-промышленного комплекса и Министерство обороны России в период проведения специальной военной операции вышли на новый уровень взаимодействия. При этом "выстроен постоянный живой контакт, ведется выработка совместных решений" для обеспечения потребностей военных.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"