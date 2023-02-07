ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Арестович пообещал Украине "корейский сценарий"

09:01
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Экс-чиновник предложил Западу учесть это в политике по Украине

Украина после окончания конфликта может повторить "корейский сценарий". Такое заявление сделал во вторник, 7 февраля, бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович.
В Польше не исключили Третью мировую войну из-за Украины

По словам экс-чиновника, выход из боевых действий "может быть совсем не таким, как это нам казалось полгода назад или месяца три назад". При этом может быть реализован "условно, сценарий двух Корей".

С учетом этого Арестович предложил Западу помочь украинским властям "делать Южную Корею в той части, что остается".

Это, как заявил бывший советник офиса Зеленского, означает предоставление Украине гарантий, "потому что Южная Корея с гарантиями", сообщает РИА Новости.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что целью России никогда не было уничтожение Украины, "никто не говорил, что мы хотим, чтобы Украина прекратила существование". Задачей Москвы дипломат назвал "обеспечение того, что права человека в этой стране защищаются так же, как они защищаются в других странах".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Алексей Арестович
Алексей Арестович
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.