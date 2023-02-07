Арестович пообещал Украине "корейский сценарий"

Экс-чиновник предложил Западу учесть это в политике по Украине

Украина после окончания конфликта может повторить "корейский сценарий". Такое заявление сделал во вторник, 7 февраля, бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович.

По словам экс-чиновника, выход из боевых действий "может быть совсем не таким, как это нам казалось полгода назад или месяца три назад". При этом может быть реализован "условно, сценарий двух Корей".

С учетом этого Арестович предложил Западу помочь украинским властям "делать Южную Корею в той части, что остается".

Это, как заявил бывший советник офиса Зеленского, означает предоставление Украине гарантий, "потому что Южная Корея с гарантиями", сообщает РИА Новости.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что целью России никогда не было уничтожение Украины, "никто не говорил, что мы хотим, чтобы Украина прекратила существование". Задачей Москвы дипломат назвал "обеспечение того, что права человека в этой стране защищаются так же, как они защищаются в других странах".

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