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Япония заявила о желании заключить мирный договор с Россией

09:19
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Документ не был подписан после Второй мировой войны

Япония, несмотря на тяжелую ситуацию в отношениях с Россией, хотела бы заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Об этом во вторник, 7 февраля, рассказал глава японского правительства Фумио Кисида.
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Политик назвал крайне прискорбным тот факт, что "спустя 77 лет после окончания войны вопрос о Северных территориях (японское название части Курильской гряды, на которую претендует Япония — прим. ред.) остается нерешенным, а между Японией и Россией до сих пор не заключен мирный договор".

Кисида подтвердил, что российско-японские отношения "находятся в тяжелом положении", при этом он обвинил Москву в агрессии в отношении Украины.

Тем не менее, заверил японский премьер, Токио твердо намерен решить территориальный вопрос и заключить мирный договор с Москвой, сообщает ТАСС.

Мирный договор по результатам Второй мировой войны между Россией и Японией не был подписан. Камнем преткновения остается вопрос принадлежности Курильских островов, на которые предъявляют претензии в Токио. Москва неоднократно подчеркивала, что этот вопрос обсуждению не подлежит.

Обсуждение мирного договора затрудняет санкционная политика Японии. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил послу Японии в Москве Тоёхисе Кодзуки, что российская сторона настоятельно призывает Токио занять прагматичную линию и воздержаться от антироссийских мер. Дипломат подчеркнул, что используемый японскими властями подход ведет к дальнейшей деградации двусторонних отношений.

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