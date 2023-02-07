В Турции продолжают разбирать завалы после землетрясения

Тяжелая ситуация и в соседней Сирии

В Турции этим утром произошёл ещё один подземный толчок магнитудой около 6. Число жертв разрушительного землетрясения уже приблизилось к трём с половиной тысячам. Раненых - более 20 тысяч. По всей стране в знак траура приспущены флаги. В республику прибыли российские спасатели. Они направляются в наиболее пострадавший район. 50 сотрудников МЧС прилетели в Сирию. Спустя сутки после катастрофы под завалами продолжают находить выживших.

Утро в Турции началось с нового подземного толчка магнитудой 5,6. Он произошёл около 6 часов на юго-востоке страны. Этот подземный удар стал самым сильным с момента вчерашнего землетрясения магнитудой 7,4 и 7,8. Здания рушились в считанные секунды.

Это землетрясение стало самым разрушительным с момента Эрзинджанского в 1939 году. Больше всего жертв в городах Газиантеп и Кахраманмараш. Цифры постоянно обновляются.

Разрушены дороги и коммуникации в 10 турецких провинциях. В Газиантепе и Кахрамараше повреждены взлётно-посадочные полосы, спасатели прибывают в аэропорт Аданы - ближайший к эпицентрам. Рано утром на помощь прилетели и отряды МЧС России.

"Наши спасатели высокого класса и имеют колоссальный опыт работы по всему миру. Мы привезли с собой всё необходимое поисково-спасательное оборудование, причём много новейших образцов: это и эндоскопы, это и локаторы, способные находить людей на глубине 4,5 метра. Это большое количество аварийно-спасательного оборудования. Мы с собой привезли специальных кинологов, кинологические группы", - рассказал советник главы МЧС России Даниил Мартынов.

Также российские спасатели привезли аэромобильный госпиталь, что делает работу автономной - при извлечении людей из-под обломков им не придётся ждать отряды медиков, они сами окажут любую помощь прямо на месте.

В соседней Сирии из-под завалов спасли младенца, он родился прямо под бетонными плитами. Здесь, по официальным данным, погибли почти полторы тысячи человек, три с половиной получили ранения. Здесь всё началось тоже рано утром и затронуло три провинции: Хама, Латакию и Алеппо. В последней пострадала Цитадель - объект Юнеско. Жители, проснувшиеся от подземных толчков, были парализованы от ужаса.

В городах, пострадавших от многолетней войны, и до землетрясения убежищ было немного. Люди помогают друг другу по мере возможностей. В этой мечети принимают всех нуждающихся.

Толчки зафиксировали в 16 странах. Всего произошло уже около 400 афтершоков разной мощности. В Бейруте - около 5 баллов, на Тайване - 5,1. Землетрясение почти 6 - на Курильских островах. Затрясся даже Нью-Йорк - здесь самые мощные за последние 40 лет толчки магнитудой 3,8.

Александра Панина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"