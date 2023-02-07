ЕС назвал условия неприменения санкций к нефтепродуктам из российской нефти

Брюссель ранее установил потолок цен на нефтепродукты из России

Еврокомиссия представила пояснения к рестрикциям, введенным в отношении нефтепродуктов из российской нефти.

В Брюсселе разъяснили, что если российский нефтепродукт в третьей стране перерабатывается путем смешивания с продуктом происхождения из другой страны, в результате чего получается иной продукт, полученный результат больше не считается продуктом российского происхождения. Это означает, что к нему не применяется потолок цен, установленный Евросоюзом.

Если нефтепродукты из российской нефти были существенно преобразованы в третьей стране, они также больше не считаются продуктами российского происхождения, поэтому предельная цена не применяется, говорится в пояснениях, которые приводит ТАСС.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассчитывает, что Россия будет ежедневно терять около 300 миллионов евро из-за санкций в отношении российской нефти. По словам Борреля, ежедневные доходы России от продажи энергоносителей после вступления в силу новых рестрикций ЕС, как ожидается, сократятся с 800 до 500 млн евро.

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