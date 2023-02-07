Кольцо сжимается: российские войска прорывают оборону ВСУ

Последние данные о ходе СВО

Российские войска прорывают оборону украинских неонацистов - наступления идут на всех основных направлениях. Мотострелковые подразделения заняли ключевые высоты на Лиманском участке. Продвижение и под Купянском. На северо-востоке от города наши военные штурмуют стратегический населённый пункт. В Артёмовске перекрывают пути снабжения ВСУ.

Кольцо окружения все сильнее сжимается вокруг Артемовска. Сейчас бои идут в районе села Ивановское на юго-западе от города и в Парасковиевке - на севере. Наши штурмовые подразделения действуют при постоянной поддержке артиллерии.

Главная задача сейчас окончательно перекрыть для националистов возможность получать подкрепления и боеприпасы. Две основные дороги, ведущие к городу с запада, взяты под огневой контроль.

Наша пехота приближается к позициям противника на боевых машинах десанта. По укреплениям националистов бьют из гранатометов и ПТУРов.

Наступление и на Угледарском участке. Бронетехника морской пехоты прорывает оборону ВСУ. Разведку расположения укрытий противника ведут наши беспилотники. С экипажами танков и БПМ у операторов БПЛА прямая связь. Укрепления ВСУ на Северском направлении поражают расчеты РСЗО "Град". Шквал огня обрушивается на позиции националистов круглосуточно.

На задание вертолеты Ка-52 и Ми-8 вылетают в связке. Задача первых - наносить удар по укреплениям противника, на борту вторых - группы огневой поддержки - наблюдают за обстановкой на земле и готовы в любой момент оказать помощь экипажам. Нередко приходится эвакуировать и мирных жителей из опасных районов.

Минувшая ночь в населенных пунктах Донбасса прошла относительно спокойно, активизировались националисты утром. Около девяти часов обстреляли из РСЗО и орудий натовского калибра Макеевку в ДНР. В Луганской народной республике обстрелу подвергся Первомайск. А в Херсонской области в результате удара по Новой Каховке повреждена электроподстанция. В результате без света и воды остались 10 населенных пунктов.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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