В Европе признались: солдаты НАТО уже находятся на Украине в качестве наемников

При этом Запад продолжает настаивать, что солдат НАТО на территории Украины не будет

Украинский конфликт спровоцировал серьезный кризис поставок боеприпасов в Европе. Британская "Файнэншл Таймс" сообщает: производители вооружений не успевают пополнять оскудевшие арсеналы стран Старого Света. Эксперты подсчитали: ежедневно Киев требует более пяти тысяч снарядов, что сравнимо с ежегодными потребностями небольшого государства. Постоянно растущими военными запросами Украины озаботились даже в США.

Пентагон публикует кадры первой партии – 60 боевых машин "Брэдли" – они уже на пути в Великобритании. Но, как и обещанные танки "Абрамс", на поле боя попадут не скоро. Для этого должны быть созданы цепочки обучения и логистики, заявил представитель Пентагона.

"Это займет много месяцев. Возможно, меньше года... Но обучением солдат мы начнем заниматься заранее, чтобы наша техника попала в надежные руки", - сказал Джон Кирби.

По-видимому, руки иностранных опытных наемников. Хоть и западные кураторы продолжают настаивать на том, что солдат НАТО на территории Украины не будет. Австрийский институт европейской политики недавно провел встречу с журналистами. Представители генерального штаба проговорились о том, какую схему используют НАТО для переброски личного состава на Украину.

"Вам не нужно отправлять солдат НАТО на Украину. Я снимаю форму, подписываю контракт и еду на Украину. Я уже не военнослужащий Австрийской армии, а агент по контракту. Поверьте, на Украине находится много наемников, а не солдат НАТО".

Очередное признание Запада, которое толком ничего не изменит на поле боя. Это, кажется, наконец, начали понимать и в Киеве. Как и то, какой в итоге мир устроит Вашингтон.

"В США никто не верит, что Украина может эту войну выиграть. Причем, понимаете, победа для всех по-разному смотрится. Победа с Киева смотрится как освобождение всех оккупированных территорий. Победа с Вашингтона смотрится как не поражение Киева – то есть, как не оккупация Киева российскими войсками. Не оккупация большей части территории Украины или хотя бы половины территории Украины", - рассуждает директор украинского института политики Руслан Бортник.

За это, к слову, в конгрессе США выступают 41 процент республиканцев. По данным опроса издания Вашингтон Пост, проведенного накануне выступления перед нацией американского президента, половина "слонов" считают, что США делают "слишком много" для Украины. Еще больше поразил опрос NBC News. Он показал, что 63 процента республиканцев выступают против "предоставления большего финансирования и оружия Украине". Они задаются тем же вопросом, что и племянник Джона Кеннеди.

Осознавая, что запахло жаренным, украинский президент на свой страх и риск даже готов отправиться в гости к друзьям из Евросоюза, которые буквально на днях сами были с визитом в Киеве. Неужели тогда не смог договориться? Киев все чаще стал слышать "нет". Причем, не только от политиков. На музыкальном фестивале в Сан-Ремо, где Зеленский собирался выступить с пламенной речью, его совсем не ждут. Организаторы приняли такое решение после того, как музыканты, политики, журналисты создали петицию против телемоста с Украиной. Ее подписали уже около 100 тысяч человек.

Впрочем, украинского лидера все же услышат в Сан-Ремо. Его обращение обещают зачитать. В любом случае, в день фестиваля жители курортного городка собираются устроить большой митинг против поставок оружия Украине.

Елена Макарова, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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