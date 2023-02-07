"Прогресс МС-20" отстыковался от МКС

Во вторник корабль войдёт в плотные слои атмосферы

Кадры с орбиты. Этим утром от Международной космической станции отстыковали грузовой корабль "Прогресс МС-20". Отделение прошло штатно.

Двигатели уже начали выполнять манёвр торможения. В ближайшие минуты корабль войдёт в плотные слои атмосферы. Несгораемые элементы упадут в несудоходный район Тихого океана, сообщает "ТВ Центр".

Следующий грузовик "МС-22" будет запущен с космодрома Байконур в этот четверг.

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