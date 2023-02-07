ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Прогресс МС-20" отстыковался от МКС

11:50
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Во вторник корабль войдёт в плотные слои атмосферы

Кадры с орбиты. Этим утром от Международной космической станции отстыковали грузовой корабль "Прогресс МС-20". Отделение прошло штатно.

Двигатели уже начали выполнять манёвр торможения. В ближайшие минуты корабль войдёт в плотные слои атмосферы. Несгораемые элементы упадут в несудоходный район Тихого океана, сообщает "ТВ Центр".

Следующий грузовик "МС-22" будет запущен с космодрома Байконур в этот четверг.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Грузовой корабль "Прогресс"
Грузовой корабль "Прогресс"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.