"Арктический мешок" накрыл Крым и Севастополь

Там сильный снегопад

Черноморское побережье - во власти непогоды. В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. Ураганный ветер сносит торговые павильоны, переворачивает грузовые машины, повалены сотни деревьев. Высота волн на море достигает 2,5 метра. Ночью к ветру добавились мороз и метель. Сильный снегопад и гололёд - в Крыму.

В Новороссийске воют сирены, предупреждают жителей об усилении ветра. Резкие порывы более 30 метров в секунду срывают крыши домов, заставляют летать мусорные контейнеры, рекламные конструкции, антенны, даже грузовики не могут устоять перед стихией.

Это новороссийская бора. Так называют сезонное явление, когда холодный атмосферный фронт приходит из-за гор и, спускаясь к морю набирает большую скорость.

На море - шторм. Ветер и волны прибили к берегу судно, которое, возможно, село на мель. В городах черноморского побережья – перебои с электроснабжением. Уже сутки спасатели ликвидируют последствия непогоды – в основном, пилят упавшие деревья.

А вот сочинским курортам снег только на пользу. После мощного снегопада открылись новые горнолыжные трассы. Но осадков, видимо, было маловато — снеговые пушки продолжают работать.

В Крым тоже пришла зима. И это всегда неожиданность и яркие контрасты! Укрытые снегом теплолюбивые юкки и ярко красный кизильник — яркие краски на фоне хмурого неба.

Январь был сухой и рекордно теплый — на крещение вместо морозов — +19. Набухли почки плодовых деревьев, успел зацвести жасмин. А в феврале всю эту красоту словно погрузили в криокамеру.

А вот жителям города сейчас не до красоты. На ногах бы устоять. Температурные качели то и дело превращают талый снег в идеальный каток. Крым и Севастополь в "арктическом мешке". Выпавший за ночь снег днём успевает растаять. Разве что горы плотно укрыло белым одеялом.

Хорошая возможность познакомиться с местной фауной. Животные в поисках еды все чаще спускаются ближе к равнинам и попадают в объективы камер. Грациозные олени явно не против такой фотосессии.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

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