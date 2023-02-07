Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Максима Овчаренко

Операцию нужно провести как можно скорее

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш следующий сюжет о 12-летнем Максиме Овчаренко. У мальчика детский церебральный паралич атонической формы. Из-за атрофии мышц началась прогрессирующая деформация ног, и ребёнок перестал ходить. Вернуть ему эту возможность могут специальные поддерживающие конструкции. Но операция стоит очень дорого. Мама, воспитывающая сына одна, собрать такую сумму просто не в силах.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Максима. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Операцию нужно провести как можно скорее.

Только мультфильмы и спасают от тоски. Обездвиженный Максим вынужден коротать время в четырех стенах, лежа на кровати. А в этих сказочных историях совсем другая жизнь. Счастливая и беззаботная. Слово "счастье" для Максима значит "преодоление". Он родился с ДЦП. И все эти 12 лет, превозмогая боль, старается жить как все. Вот так, делая шаги на беговой дороже и даже твердо держась в седле. Хотя никто не знает, каких усилий ему все это стоило. Сколько трудов вложено в первые шаги известно только маме, которая всегда рядом. Но два года назад случилось новое несчастье. Максим упал.

"Утром просыпается, а у него нога согнутая левая, и он рыдает и не может, я не могу ее распрямить, выпрямить. Мы срочно поехали в травмпункт", - рассказала Елена Овчаренко.

Сложный вывих тазобедренного сустава. Для Максима это равносильно несрастающемуся перелому. У него началась плоско-вальгусная деформация стоп - снижение высоты обоих сводов и их искривление. Максима перекосило. А еще теперь Максим должен носить специальные ортезы, чтобы хоть как-то стоять. Каждое движение, особенно переодевание, это невыносимая боль. Но самое страшное - одна нога стала уже короче другой.

Безысходность, отчаяние и невыносимая боль. Максима предложили загипсовать от подмышек до пальцев ног на несколько месяцев. Но ребенок мог просто не вынести такое испытание. Ведь мышцы еще больше атрофируются. Мама писала врачам со всего мира. Откликнулись в израильской клинике. Там для таких детей с атонической формой ДЦП разработали специальную конструкцию. Корсет фиксирует слабые конечности ребенка и держит их на протяжении всей жизни.

"Я спросила, говорю: "А после операции он останется также ходить?" Они сказали: "да". Сказали, что без проблем вы будете заниматься, послеоперационную реабилитацию будете проходить, все будет, то есть ничего ему мешать не будет. То есть он также восстановиться. Сказали, что такие дети у нас начинают ходить", - говорит мама Максима.

Научиться заново ходить - единственная мечта Максима. И, конечно, его мамы. Сейчас каждая прогулка - испытание для обоих. В доме, где нет лифта, поднимать ребенка на третий этаж приходится на руках.

"Я прошу помощи, чтобы моему ребенку помогли, чтобы он также продолжил ходить, а ходьба для нас - это все, это полноценная жизнь для ребенка, без ограничений он сможет и с детьми, и развиваться, и в школу ходить...", – говорит Елена Овчаренко

И школа, и семья, и вся вселенная для Максима сейчас его мама. Она улыбается. И не показывает вида, как ей тяжело. Ведь она совсем одна. Прячет слезы. И живет надеждой. Что ее Максим все же встанет на ноги.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

Коварная болезнь быстро прогрессирует. Мальчику очень нужна ваша помощь. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Максима Овчаренко, программа 1613

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