Toyota объяснила появление своих запчастей в России

Официально компания прекратила поставки

Японская компания Toyota Motor не возобновляла поставки деталей в Россию. Об этом во вторник, 7 февраля, рассказали в пресс-службе концерна.

В компании заявили, что сообщения ряда российских СМИ о возобновлении Toyota поставок официальных поставок деталей и узлов в Россию не соответствуют действительности.

При этом в концерне уточнили, что в России осуществляется автомобилей Toyota "в пределах возможного обслуживание" с использованием деталей, которые можно получить в стране без нарушения санкций, сообщает ТАСС.

В марте 2022 года сообщалось, что все официальные дилерские центры Toyota и Lexus в России работают в обычном режиме, а планов по уходу с рынка и закрытию завода в Санкт-Петербурге у компании нет. Однако в сентябре 2022 года Toyota Motor объявила о решении полностью закрыть свое сборочное предприятие в Санкт-Петербурге.

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