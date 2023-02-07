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Синоптики предупредили об аномальной погоде в зоне землетрясения в Турции

10:21
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Это затруднит поисковые работы

Аномально холодная погода с дождями и снегопадом ожидается в зоне разрушительного землетрясения в Турции.
Число жертв землетрясения в Турции превысило 3,3 тысячи человек

Непогода существенно осложнит поисковые работы, а также уменьшит шансы на спасение людей, которые более суток остаются под завалами разрушенных зданий, передает телеканал TRT Haber.

"Согласно последним новостям, синоптики прогнозируют во вторник снегопад и дожди в зоне сокрушительного землетрясения на юго-востоке Турции", - передал телеканал (цитата по РИА Новости).

С 6 февраля в Турции зафиксировали не менее 285 подземных толчков. По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 3 381 человека, пострадали 20 426. 5 775 зданий полностью разрушены, еще 11 тысячам строений причинен ущерб.

По поручению президента России Владимира Путина на помощь турецким коллегам вылетели российские спасатели.

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