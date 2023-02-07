Число жертв землетрясения в Турции превысило 3,3 тысячи человек

Жертв много и в Турции, и в Сирии

Число жертв мощного землетрясения, которое произошло 6 февраля в Турции, возросло до 3381. Об этом во вторник, 7 февраля, рассказали в турецком управлении по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, по данным ведомства, при землетрясении пострадали свыше 20,4 тысячи человек, сообщает "Интерфакс".

Министерство здравоохранения Сирии, в свою очередь, приводит данные о 769 погибших в этой стране в результате землетрясения. Не менее 1 448 получили травмы в провинциях Алеппо, Латакия, Тартус, Хама и Идлиб, сообщает ТАСС.

По поручению президента России Владимира Путина в Турцию отправились российские спасатели для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.

В распоряжении наших специалистов — различное оборудование, в том числе техника, которая позволяет обнаруживать людей под обломками на глубине до четырех с половиной метров. Российские спасатели будут работать круглосуточно в несколько смен.

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