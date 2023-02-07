МИД России назвал Украину "наконечником киберстрелы" против Москвы

Именно с Украины исходит большинство кибератак против России

Украина является одной из стран, с территории которых зафиксировано наибольшее число кибератак против России. Об этом заявил во вторник, 7 февраля, специальный представитель российского президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной безопасности МИД Андрей Крутских.

Дипломата попросили рассказать о странах, с территории которых зафиксировано наибольшее количество кибератак против России по итогам 2022 года.

Крутских заявил, что лидером в этой области является "естественно, Украина". По словам дипломата, именно она "выполняет роль наконечника киберстрелы", направленной против России, сообщает ТАСС.

Ранее Москва напомнила о применении США и их союзниками информационно-коммуникационных технологий в наступательных целях. Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что на Западе "признаются и в том, что создали "IT-армию Украины" для атак на российскую инфраструктуру".

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