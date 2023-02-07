Врачи делают все возможное

Журналист Николай Сванидзе находится в тяжелом состоянии.

Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил РИА Новости председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. О госпитализации 67-летнего Сванидзе стало известно накануне, 6 февраля. Он попал в больницу с отеком легких.

"Пока все то же самое, никаких новых данных. Отек легких", - сказал Гусев.

Экс-глава Совета по правам человека Михаил Федотов сообщил РБК, что "положение сложное, врачи занимаются, борются".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"