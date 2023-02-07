В Москве и Красноярске ликвидирована террористическая ячейка

Задержаны четыре человека

В Москве и Красноярске разгромлена ячейка исламистов из запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*. Об этом во вторник, 7 февраля, рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Задержанные вербовали и переправляли боевиков в Сирию, финансировали членов террористической структуры и призывали к совершению преступлений террористического характера.

При задержании были изъяты пропагандистские видеоматериалы террористической организации, средства связи, электронные носители информации и банковские карты.

Возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Свердловской области злоумышленников, которые за вознаграждение от украинских неонацистов устраивали теракты на железнодорожной инфраструктуре. В ходе допроса задержанные признались в поджоге электрощитовых на железной дороге. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

*организация, признанная террористической и запрещенная в России

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