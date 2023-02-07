ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве и Красноярске ликвидирована террористическая ячейка

10:59
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Задержаны четыре человека

В Москве и Красноярске разгромлена ячейка исламистов из запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*. Об этом во вторник, 7 февраля, рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.
Путин обсудил с Совбезом вопросы борьбы с терроризмом

Задержанные вербовали и переправляли боевиков в Сирию, финансировали членов террористической структуры и призывали к совершению преступлений террористического характера.

При задержании были изъяты пропагандистские видеоматериалы террористической организации, средства связи, электронные носители информации и банковские карты.

Возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Свердловской области злоумышленников, которые за вознаграждение от украинских неонацистов устраивали теракты на железнодорожной инфраструктуре. В ходе допроса задержанные признались в поджоге электрощитовых на железной дороге. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

*организация, признанная террористической и запрещенная в России

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Спеоперация ФСБ
Спеоперация ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.