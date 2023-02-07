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Источник рассказал об ампутации Костомарову обеих стоп

11:19
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Спортсмен является олимпийским чемпионом по фигурному катанию

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали стопы обеих ног. Об этом во вторник, 7 февраля, рассказали информированный источник.
Фигурист Роман Костомаров идет на поправку

Как сообщает источник ТАСС, Костомаров находится в сознании, его общее состояние улучшается. Тем не менее, спортсмену пришлось ампутировать обе стопы. Он остается в реанимации под пристальным присмотром врачей.

Официальное подтверждение этой информации от близких Костомарова или от медиков не поступало.

В январе Костомаров был госпитализирован. Из-за тяжелого состояния спортсмена ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ЭКМО.

1 февраля появились новые подробности о состоянии фигуриста Романа Костомарова. Сообщалось, что в целом динамика выздоровления спортсмена положительная, однако у пациента началось отмирание конечностей. Источники отмечали, что "ноги стараются сохранить, но шанс невысокий", а вот "пальцы на руках, скорее всего, будут ампутировать".

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Роман Костомаров
Роман Костомаров
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