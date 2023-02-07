В России с коронавирусом госпитализировали 1445 человек

Скончались 43 пациента

За сутки в России госпитализированы 1445 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 7 февраля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 7615 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 8455 человек, скончались 43 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1523 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 156. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1013 человек, в Московской области – 98.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22012443 случая заболевания, зарегистрировано 395362 летальных исхода.

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