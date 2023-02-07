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Один россиянин погиб при землетрясении в Турции

11:27
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Информация поступила по дипломатическим каналам

Один россиянин погиб при мощном землетрясении в Турции. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили ТАСС оперативные службы.

"По дипломатическим каналам поступила информация, что в результате землетрясения погиб один гражданин Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.

По последним данным, с 6 февраля в Турции зафиксировали не менее 285 подземных толчков. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что землетрясение стало самым сильным с 1939 года.

По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 3 381 человека, пострадали 20 426. 5 775 зданий полностью разрушены, еще 11 тысячам строений причинен ущерб. В соседней Сирии погибли более 700 человек, пострадали несколько тысяч.

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