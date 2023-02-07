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Эстония и Россия взаимно отзывают послов

11:39
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Уровень дипломатических отношений понижен

Эстония и Россия со вторника, 7 февраля, понижают уровень дипломатических отношений до взаимного представления своих государств на уровне временных поверенных в делах.
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Посол России в Эстонии Владимир Липаев и посол Эстонии в России Маргус Лайдре прекращают свою деятельность и возвращаются на родину. Соответствующие решения озвучили министерства иностранных дел двух государств, сообщает "Интерфакс".

ТАСС уточняет, что президент Эстонии Алар Карис подписал указ об отзыве посла балтийской республики в России Маргуса Лайдре.

Ранее уровень дипломатических отношений был понижен между Россией и Латвией, стороны также отозвали послов. Москва подчеркнула, что вся ответственность за нынешнюю ситуацию лежит на государственном руководстве Латвии.

При этом российский посол в Латвии Михаил Ванин заявил, что латвийские власти "возбуждают общественное мнение, выставляют нашу страну врагом, агрессивным соседом", чтобы "поддержать ту линию, которую проводят их соседи — Эстония, Литва и Польша, чтобы Украина получила как можно больше западного оружия".

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