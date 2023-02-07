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Роспотребнадзор предупредил об активизации эпидпроцесса по COVID-19

12:00
  • вторник
  • 07 февраля 2023

Также растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

Активизация эпидемического процесса по коронавирусной инфекции продолжается в России. Об этом во вторник, 7 февраля, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
В России с коронавирусом госпитализировали 1445 человек

В ведомстве отметили, что на пятой неделе 2023 года в России было зарегистрировано более 60 тысяч новых случаев COVID-19. Показатель заболеваемости вырос почти на 33% по сравнению с предшествовавшей неделей.

При этом продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ, общее число пациентов с такими диагнозами в России превысило 1 млн человек.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю вырос по сравнению с предыдущей на 11%, сообщает ТАСС.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в России уже выявлены случаи одновременного заражения коронавирусной инфекцией и гриппом. В ведомстве предупредили, что чаще такие случаи встречаются у лиц с ослабленным иммунитетом, в том числе у маленьких детей и пожилых людей.

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