Роспотребнадзор предупредил об активизации эпидпроцесса по COVID-19

Также растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

Активизация эпидемического процесса по коронавирусной инфекции продолжается в России. Об этом во вторник, 7 февраля, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что на пятой неделе 2023 года в России было зарегистрировано более 60 тысяч новых случаев COVID-19. Показатель заболеваемости вырос почти на 33% по сравнению с предшествовавшей неделей.

При этом продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ, общее число пациентов с такими диагнозами в России превысило 1 млн человек.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю вырос по сравнению с предыдущей на 11%, сообщает ТАСС.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в России уже выявлены случаи одновременного заражения коронавирусной инфекцией и гриппом. В ведомстве предупредили, что чаще такие случаи встречаются у лиц с ослабленным иммунитетом, в том числе у маленьких детей и пожилых людей.

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