Политик напомнил о различиях между Украиной и Корейским полуостровом

Прозвучавшие с украинской стороны заявления про "корейский сценарий" — это просто "хотелки" Киева. Такое заявление сделал во вторник, 7 февраля, заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Политик написал в своем Telegram-канале, что такие высказывания из Киева демонстрируют, чего хотелось бы украинским властям — "типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой", причем "потом достигнем уровня Республики Корея". Вместе с тем "как бы остается некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями".

Однако Медведев напомнил, что на Корейском полуострове были созданы два самостоятельных государства, тогда как "Донбасс и другие территории вошли в состав России, которая является крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием".

Замглавы Совбеза также назвал примечательным то, что "в Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае — раздел на части". По мнению российского политика, со стороны Украины "это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий".

Ранее бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Украина после окончания конфликта может повторить "корейский сценарий". С учетом этого экс-чиновник предложил Западу помочь украинским властям "делать Южную Корею в той части, что остается".

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