Россиянам могут запретить заводить бойцовских собак

Без специального разрешения

Россиянам следует запретить заводить опасных бойцовских собак без специального разрешения.

Такое мнение выразил председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, комментируя произошедшую в подмосковном Пушкине ситуацию, где бойцовская собака напала на четырехлетнюю девочку.

"СПЧ провел соцопрос в своем Телеграм-канале на эту тему: 82% респондентов эту инициативу поддержали", - написал он в своем telegram-канале.

Фадеев отдельно возмутился реакцией хозяйки собаки. Она пообещала, что сын больше не будет выгуливать "игривого щенка".

"Такие глупые, безответственные дамочки не понимают, с какими животными имеют дело. А "игривого щенка" теперь придется держать на цепи или даже усыпить", - заявил глава СПЧ.

В ближайшее время СПЧ обсудит инициативу с экспертами и выработает конкретные предложения.

Ранее в подмосковном Пушкине на улице Просвещения собака бойцовской породы, которую выгуливал подросток, сорвалась с поводка и напала на 4-летнюю девочку. На помощь пришел мужчина-очевидец. Девочка получила рваные раны лица, ей понадобится помощь пластического хирурга. Возбуждено уголовное дело.

"Собака моя. Это 10-месячный игривый щенок. Гулял с собакой сын. Собака не притравлена. Случай безусловно ужасный, мы примем меры, в частности сын больше с собакой гулять не будет", - сказала хозяйка собаки (цитата по изданию "Подъем").

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